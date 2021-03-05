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Эксперт объяснил высокие ставки по ипотеке в трех регионах России

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Высокие ставки по ипотечным кредитам, выданным в январе 2021 года в Чечне, Ингушетии и Тыве, объясняются тем, что в этих регионах строится мало жилья. Об этом 5 марта «Известиям» рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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Он отметил, что в этих регионах ипотечные кредиты берут, однако не на новостройки, а на вторичное жилье.

«Там ничего не строится, чтобы процент по льготной ипотеке снизил среднюю ставку по региону. Вся ипотека выдается на вторичное жилье. Это регионы, которые застройщикам неинтересны, чтобы возводить там крупные ЖК. В итоге средняя ставка по ипотечным кредитам просто ничем не отличается от процента по вторичной ипотеке», — рассказал Кричевский.

Эксперт добавил, что сейчас в Чечне действует шесть разрешений на строительство домов через эскроу-счета, в Ингушетии — два, а в Тыве — ноль.

«Для сравнения: в Москве выдано 149 таких разрешений на общую площадь 6,58 млн кв. м. Поэтому в столице средняя ставка по ипотеке — 7,34, потому что она банально интереснее и выгоднее, чем республики, лидирующие в рейтинге ЦБ по ипотечной ставке», — уточнил эксперт.

Ранее в этот же день Банк России предоставил данные, согласно которым самые высокие средневзвешенные ставки по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам зафиксированы в республиках Чечня (8,06%), Ингушетия (8,03%) и Тыва (7,99%).

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

15 февраля Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

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