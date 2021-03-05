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Центробанк выявил регионы РФ с самой недоступной ипотекой

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Чечня, Тува и Ингушетия по итогам января оказались регионами с наиболее высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки. Об этом свидетельствуют статистические данные касательно ипотечного жилищного кредитования в стране, опубликованные на официальном сайте Центробанка РФ 5 марта.

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Так, в Республике Чечня средняя ставка составила 8,06% годовых, в Ингушетии чуть меньше (8,03% годовых), а в Туве она оказалась равна 7,99%. При этом в среднем по стране клиенты российских банков в январе оформляли ипотечные кредиты по 7,23%, что на 0,13% ниже, чем показатели декабря 2020 года.

Самыми доступными оказались ипотечные кредиты в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%). В Москве и Санкт-Петербурге средняя процентная ставка по ипотеке составила 7,34% и 7,21% годовых соответственно.

Ранее, 3 марта, Банк России представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой.

Центробанк опубликовал предложения через час после поручения президента России Владимира Путина о подготовке до 15 июля поправок, регулирующих порядок изменения плавающих ставок по розничным кредитам, в том числе по ипотеке.

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

15 февраля Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

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