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США помогут Европе изготовить парашюты для совместной с РФ миссии на Марс

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Американская компания Airborne Systems поможет Европе изготовить парашюты для совместной с Россией автоматической межпланетной станции ExoMars-2022, сообщило 5 марта Европейское космическое агентство (ЕКА).

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«В дополнение к парашютам от Arescosmo (итальянской фирмы. — Ред.) в настоящее время также производятся новые парашюты от компании Airborne Systems, которая помогла доставить марсоход NASA Perseverance безопасно на Марс в начале этого месяца», — говорится на сайте ЕКА.

Уточняется, что Airborne Systems также помогает с наземными испытаниями парашютов ExoMars-2022, проводимых в NASA.

Очередные испытания парашютов ExoMars-2022 намечены на май-июнь в Швеции и на сентябрь–ноябрь в американском штате Орегон.

В ноябре 2020 года ЕКА сообщило, что при испытании в США выпуск парашютов и снижение прошло по плану, макет посадочной станции приземлился успешно, однако из-за раннего процесса наполнения в парашютах нашли разрывы.

Более ранние испытания, проведенные в 2019 году в Швеции, тоже не были успешными: в мае оба основных парашюта раскрылись нормально, но в ткани купола появились разрывы, в августе возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции разбился при посадке.

ЕКА обратилось к NASA за помощью. Выяснилось, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, в связи с чем европейское агентство внесло изменения в конструкцию сумок. Впоследствии в США наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции завершились успешно.

Запуск станции ExoMars-2022 планируется на 20 сентября 2022 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур.

Миссия включает европейский перелетный модуль и российский десантный модуль, в состав которого войдут российская посадочная платформа «Казачок» и европейский марсоход Rosalind Franklin. Посадка на Марсе ожидается 10 июня 2023 года.

Ранее, 23 февраля, NASA представило видео посадки на Марс ровера Perseverance.

Ровер Perseverance сел на Марсе в четверг, 18 февраля. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом.

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