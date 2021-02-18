Марсоход NASA совершил посадку на Красную планету

Марсоход Perseverance («Настойчивый») сел на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата. Трансляция посадки ровера велась на YouTube-канале американского космического агентства NASA в четверг, 18 февраля.

Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют.

За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Ранее в этот день стало известно, что американское космическое агентство готовится посадить на Марс первый в истории марсоход с коптером.

Ровер Perseverance имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве. Помочь в исследованиях должен дрон, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в 100 раз более разреженной, чем на Земле.

Специалисты будут искать признаки жизни в бассейне Джезеро. Отмечается, что именно там древняя река впадала в озеро, где сейчас можно обнаружить специфичные отложения.