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NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance («Настойчивость»).

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Ролик, который ведомство представило под заголовком «Как совершить посадку на Марс», был снят ровером в минуты посадки на планету 18 февраля. Зонд начал передавать черно-белые снимки Марса практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер NASA потребовалось несколько дней.

«Марс, каким его не видели никогда», — заявила представитель NASA в связи с публикацией видео. В ведомстве отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать «возможность посадки на Марс». Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на планету — от выпуска парашюта до его приземления.

Ровер Perseverance сел на Марсе в четверг. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом.

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Позднее побывавший на Луне пилот «Аполлона 11» американский астронавт Базз Олдрин поздравил коллектив NASA c успешным спуском марсохода Perseverance на поверхность Марса.

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