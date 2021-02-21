Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Советник Байдена назвал сложным определение происхождения коронавируса
Происшествия
В Челябинске мужчина открыл огонь по людям с балкона
Мир
Nord Stream 2 AG запросила немедленного разрешения на работы в водах ФРГ
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена к переговорам с Ираном
Спорт
Россияне заняли седьмое место в медальном зачете на ЧМ-2021 по биатлону
Мир
На Украине объяснили идею разрешить самолетам НАТО летать над Крымом
Мир
Помощник Байдена заявил о скором ответе на «кибератаки из России»
Армия
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира
Спорт
Тренер сборной России оценил игру Медведева в финале Australian Open

Побывавший на Луне астронавт поздравил NASA с посадкой марсохода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Побывавший на Луне пилот «Аполлона 11» американский астронавт Базз Олдрин поздравил коллектив NASA c успешным спуском марсохода Perseverance на поверхность Марса. Об этом сообщил 21 февраля телеканал FoxNews.

Что ищет он в стране далекой: земляне продолжают настойчиво штурмовать Марс
«Персеверанс» стал пятым марсоходом NASA

91-летний астронавт на протяжении десятилетий выступал в поддержку космической программы США по исследованию Марса.

«Думаю, что это большая дань уважения всем сотрудникам NASA во главе с Джимом Бриденстайном и всеми другими людьми, особенно в диспетчерской в лаборатории реактивного движения», — подчеркнул он.

Как он напомнил, еще 10 лет назад он был уверен, что люди окажутся на Красной планете в 2030-х годах. Но многие с ним не согласны, заявляя, что это возможно позже.

«Мы должны сделать много вещей в «Артемиде», нашей пилотируемой программе полета на Луну…» — добавил Олдрин.

Ровер Perseverance («Настойчивый») сел на Марсе в четверг. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом.

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021