Побывавший на Луне астронавт поздравил NASA с посадкой марсохода

Побывавший на Луне пилот «Аполлона 11» американский астронавт Базз Олдрин поздравил коллектив NASA c успешным спуском марсохода Perseverance на поверхность Марса. Об этом сообщил 21 февраля телеканал FoxNews.

91-летний астронавт на протяжении десятилетий выступал в поддержку космической программы США по исследованию Марса.

«Думаю, что это большая дань уважения всем сотрудникам NASA во главе с Джимом Бриденстайном и всеми другими людьми, особенно в диспетчерской в лаборатории реактивного движения», — подчеркнул он.

Как он напомнил, еще 10 лет назад он был уверен, что люди окажутся на Красной планете в 2030-х годах. Но многие с ним не согласны, заявляя, что это возможно позже.

«Мы должны сделать много вещей в «Артемиде», нашей пилотируемой программе полета на Луну…» — добавил Олдрин.

Ровер Perseverance («Настойчивый») сел на Марсе в четверг. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом.

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.