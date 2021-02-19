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Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance

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Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой на Красную планету марсохода Perseverance. Об этом на брифинге 18 февраля рассказал врио главы американского космического агентства Стив Юрчик.

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«Примерно через час после посадки мне позвонил президент Соединенных Штатов. Первым делом он сказал: «Поздравляю, мужик!» — поделился с журналистами Юрчик. По его словам, он не сомневался, что получит звонок от Байдена.

Кроме того, добавил врио главы NASA, американский лидер сказал, что гордится достижением американского ведомства, и попросил передать поздравления специалистам, которые участвовали в разработке, запуске и обслуживании марсохода.

В свою очередь, заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес на пресс-брифинге сообщил, что команда NASA не зафиксировали повреждений Perseverance после посадки аппарата на Красной планете.

Ровер Perseverance («Настойчивый») сел на Марсе ранее в четверг. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты с аппарата.

Марсоход имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве.

Помочь в исследованиях должен дрон, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в 100 раз более разреженной, чем на Земле.

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