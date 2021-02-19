Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой на Красную планету марсохода Perseverance. Об этом на брифинге 18 февраля рассказал врио главы американского космического агентства Стив Юрчик.

«Примерно через час после посадки мне позвонил президент Соединенных Штатов. Первым делом он сказал: «Поздравляю, мужик!» — поделился с журналистами Юрчик. По его словам, он не сомневался, что получит звонок от Байдена.

Кроме того, добавил врио главы NASA, американский лидер сказал, что гордится достижением американского ведомства, и попросил передать поздравления специалистам, которые участвовали в разработке, запуске и обслуживании марсохода.

В свою очередь, заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес на пресс-брифинге сообщил, что команда NASA не зафиксировали повреждений Perseverance после посадки аппарата на Красной планете.

Ровер Perseverance («Настойчивый») сел на Марсе ранее в четверг. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты с аппарата.

Марсоход имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве.

Помочь в исследованиях должен дрон, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в 100 раз более разреженной, чем на Земле.

Специалисты будут искать признаки микробной жизни в бассейне Езеро. Отмечается, что именно там древняя река впадала в озеро, где сейчас можно обнаружить специфичные отложения.