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Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

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Вильнюс отказывается от рассмотрения запроса правоохранительных органов Белоруссии о выдаче лидера оппозиции республики Светланы Тихановской, которая находится в Литве с августа 2020 года. Об этом 5 марта сообщил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

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«Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования [о выдаче Тихановской]», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра.

Ландсбергис подчеркнул, что представители выступающей за демократию оппозиции, нашедшие убежище в Литве, не будут переданы так называемым господствующим режимам.

«Литва была и остается той каменной стеной, за которой убежище найдут все преследуемые режимами демократические силы», — добавил министр.

Ранее в этот же день Генпрокуратура Белоруссии направила Литве запрос о выдаче Тихановской для привлечения оппозиционерки к уголовной ответственности за преступления против государства.

2 марта следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела Тихановской и ее четырех доверенных лиц. Материалы об экстрадиции лидера оппозиции были переданы в генеральную прокуратуру страны.

На следующий день заместитель министра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас заявил, что в случае запроса Минска о выдаче Тихановской она не будет экстрадирована из Литвы.

По данным следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. С целью проработки и планирования акций обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама лидер оппозиции.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Александр Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Сторонники оппозиции с итогами выборов не согласились и вышли на массовые протесты, которые вылились в столкновения с силовиками. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Сама Тихановская уехала в Литву, где провела несколько встреч с лидерами стран ЕС и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

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