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Тихановская не будет экстрадирована из Литвы в случае запроса Минска

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае запроса Минска о ее выдаче не будет экстрадирована из Литвы, заявил в среду, 3 марта, в эфире радиостанции Deutsche Welle заместитель министра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас.

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«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям», — сказал он.

Замминистра отметил, что белорусское руководство осознает, что любой запрос о выдаче оппозиционера будет «чисто ритуальным действием», и прекрасно понимает, какой ответ даст Литва.

Днем ранее следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела Тихановской и ее четырех доверенных лиц. Кроме того, материалы об экстрадиции лидера оппозиции были переданы в генеральную прокуратуру страны.

Тихановская объявлена в розыск.

По данным следствия, лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Они подбирали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и планирования акций обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Александр Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Сторонники оппозиции с итогами выборов не согласились и вышли на массовые протесты, которые вылились в столкновения с силовиками. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Сама Тихановская уехала в Литву, где провела несколько встреч с лидерами стран ЕС и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

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