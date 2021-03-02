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СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской
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СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской

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Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее четырех доверенных лиц, материалы об экстрадиции лидера оппозиции переданы в Генеральную прокуратуру. Об этом говорится 2 марта на сайте ведомства.

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По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений»), отметили в СК.

Тихановская объявлена в розыск.

«Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — добавили в следственных органах.

По данным следствия, лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Они подбирали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и планирования акций обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская.

«Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — рассказали в Следственном комитете.

Милиционеры задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Александр Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Сторонники оппозиции с итогами выборов не согласились и вышли на массовые протесты, которые вылились в столкновения с силовиками. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Сама Тихановская уехала в Литву, где провела несколько встреч с лидерами стран ЕС и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

21 февраля Тихановская назвала «насмешкой» санкции Евросоюза против некоторых должностных лиц республики. По ее словам, она разочарована реакцией международного сообщества на события в Белоруссии, так как ожидала большего.

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