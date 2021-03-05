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Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы экстрадицию Тихановской

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Запрос о выдаче лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской направлен властям Литвы генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Об этом говорится 5 марта в Telegram-канале ведомства.

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Экстрадиция необходима для привлечения оппозиционерки к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства, уточняется в сообщении.

2 марта следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела Тихановской и ее четырех доверенных лиц. Материалы об экстрадиции лидера оппозиции были переданы в генеральную прокуратуру страны.

На следующий день заместитель министра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас заявил, что в случае запроса Минска о выдаче Тихановской она не будет экстрадирована из Литвы.

По данным следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. С целью проработки и планирования акций обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама лидер оппозиции.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Александр Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Сторонники оппозиции с итогами выборов не согласились и вышли на массовые протесты, которые вылились в столкновения с силовиками. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Сама Тихановская уехала в Литву, где провела несколько встреч с лидерами стран ЕС и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

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