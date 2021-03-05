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Скопинский маньяк поделился планами жениться на «молодой бабушке»

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Вышедший на свободу после почти 17 лет тюрьмы 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, собрался жениться. О своих планах он в пятницу, 5 марта, поделился с журналистами, сообщил корреспондент «Известий».

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

По словам Мохова, он нашел себе «молодую бабушку». Также он намерен встретиться с девушками, которые несколько лет были его рабынями, и попросить у них прощения.

Как добавил бывший заключенный, он планирует разыскать и детей, которые родила одна из его пленниц.

Ранее в пятницу Мохова вернули в его родной дом, где он около 20 лет назад держал в заложницах и насиловал двух девушек. Там он должен проживать после того, как вышел на свободу, говорится в предписании полиции.

В ночь на пятницу мужчина пытался переночевать в отеле в родном городе, но администрация отказала ему в регистрации.

Он покинул гостиницу со скандалом и позвонил в полицию, жалуясь на работников гостиницы. Правоохранители увезли его от отеля и привезли в родной дом.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, почти четыре года удерживал их в подвале в городе Скопин, подвергая насилию. В мае 2004 года они были освобождены.

Одна из жертв Мохова родила двоих детей, мужчина подкинул их в подъезды жилых домов, детей усыновили.

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев из-за изменений, внесенных Пугачевским районным судом летом 2012 года.

3 марта стало известно, что Мохов вышел на свободу после отбывания наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.

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