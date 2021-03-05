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Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта

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Сейшельские острова откроют границы для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает портал Seychelles News Angecy со ссылкой на министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

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«Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками», — отметил он.

По словам политика, принимать туристов Сейшелы намерены с 25 марта, однако въезд будет запрещен для прибывающих из Южной Африки. Гражданам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за трое суток до прибытия.

Путешественникам не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин, однако их обяжут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

18 февраля стало известно, что Египет рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала россиян планировать летние отпуска в 2021 году на территории России, так как в другие страны сложно будет поехать гарантированно. По ее словам, отпуск внутри страны не будет вызывать опасения насчет закрытия границ или отмены рейсов.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса в мире. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

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