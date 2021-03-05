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Россиянки назвали необходимые составляющие для счастья

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Важнейшие составляющие счастливой жизни для женщин — собственное жилье, качественные медицина, образование и питание, а также возможность заниматься любимым делом. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Сбер управление активами» и «Сбербанк страхование жизни», опубликованные 5 марта «РИА Новости».

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Также в числе самых популярных ответов — современная бытовая техника (94%) и интересная работа (93%). В целом около 74% жительниц крупных городов России заявили, что в основном или полностью довольны своей жизнью.

При этом для улучшения жизни женщины чаще мужчин готовы получать образование (93% против 86%), больше трудиться и искать новую работу (88% против 85%). 79% женщин считают, что условия жизни можно улучшить за счет создания и развития собственного бизнеса, 40% — через переезд в города с возможностями для трудоустройства. И лишь 57% женщин против 71% мужчин уверены, что можно улучшить свою жизни через инвестирование.

Как рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, на практике инвестиционные или накопительные продукты женщины оформляют чаще, чем мужчины. На них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления и 60% от количества договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). При этом мужчины вкладывают больше средств в денежном эквиваленте — 60% от общего объема инвестиционных вложений, а средняя сумма НСЖ у мужчин на 40% больше, чем у женщин и составляет 1,1 млн рублей.

Ранее, 4 марта, стало известно, что около половины мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. При этом среди женщин подобной точки зрения придерживаются лишь 22% респонденток.

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