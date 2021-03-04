Почти половина мужчин в России заявила о ненужности работы для женщин

Около 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие», опубликованные 4 марта ТАСС.

При этом среди женщин подобной точки зрения придерживаются лишь 22% респондентов. Около половины (45%) женщин и 28% мужчин полагают, что представительницы прекрасного пола должны работать ради финансовой независимости. 33% россиянок и 24% россиян считают, что женщина должна работать ради самовыражения. В то же время 36% мужчин и 19% женщин выразили мнение, что женщина должна работать только в случае крайней необходимости.

Более половины мужчин (55%) считают главной ролью женщины материнство и хранение очага. Чаще всего такую точку зрения высказывали Северного Кавказа и Приволжского федерального округа (по 64%), меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (43%).

Среди женщин аналогичного мнения придерживаются лишь 37% опрошенных. Большинство из них считают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для нее будет главной — 51%. Чаще всего об этом говорили в Петербурге (67%), Северо-Западном округе (62%) и на Дальнем Востоке (60%). В столичном регионе таким образом ответили 54% женщин. Наименее распространена такая точка зрения в Южном федеральном округе (46%).

59% женщин и еще 46% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 35% женщин и 39% мужчин согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе признают только 4% россиянок и 10% россиян. А 2% женщин и 5% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

Большинство мужчин (72%) и женщин (68%) считают, что женщина может тратить больше, чем зарабатывает, при этом около половины из них считают, что такое право доступно только с согласия мужчины. Другая половина полагает, что траты не по средствам является естественной привилегией женщин.

Опрос проводился с 26 февраля по 2 марта по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее, 2 марта, стало известно, какие подарки являются самыми популярными на 8 Марта. Согласно исследованию МТС Банка, мужчины традиционно дарят женщинам цветы, ювелирные украшения и сувениры.