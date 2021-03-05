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Сильные землетрясения привели к угрозе цунами в Новой Зеландии

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В Новой Зеландии произошли четыре землетрясения за сутки. Первое, магнитудой 7,3, было зафиксировано неподалеку от города Гисборн. Через несколько часов произошли еще два землетрясения магнитудой 7,5 и 8. Последние толчки были магнитудой 6,5, передает телеканал «Известия».

В некоторых районах была объявлена угроза цунами, на острове Северном тысячи человек перебирались на возвышенности.

Позже эвакуированные жители смогли вернуться домой. Угроза цунами на побережье острова понижена. Тем не менее спасатели предупреждают, что на пляжах находиться опасно

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