Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор продал свой бренд виски Proper 12 мексиканской компании Becle, производящей напитки. Об этом сообщает Bloodyelbow.

Отмечается, что еще 23 февраля компания Becle выкупила 51% акций фирмы Eire Born Spirits, основанной Макгрегором. Другие 49% акций принадлежали мексиканской компании с прошлого года.

Конор Макгрегор занялся производством виски собственного бренда в сентябре 2018 года. Бренд получил свое название в честь района, где вырос спортсмен.

Ранее, 4 февраля, Конор Макгрегор опубликовал в Instagram пост, в котором описал подробности своего поражения в бою с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби 24 января.

Ирландский боец подчеркнул, что он выдал «совсем не ту игру, в которую хотел бы играть». По его словам, до нокаута он полностью контролировал ход боя, однако в ноге накапливалась боль после лоу-киков Порье.

26 января стало известно, что Макгрегора отстранили от участия в турнирах ММА на полгода. Медики подозревают у бойца серьезные травмы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Он получил повреждения в поединке с Дастином Порье. В ходе боя-реванша Макгрегор получил несколько сильных ударов по правой голени.

24 января Макгрегор заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.