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Конор Макгрегор продал свой бренд виски

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор продал свой бренд виски Proper 12 мексиканской компании Becle, производящей напитки. Об этом сообщает Bloodyelbow.

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Отмечается, что еще 23 февраля компания Becle выкупила 51% акций фирмы Eire Born Spirits, основанной Макгрегором. Другие 49% акций принадлежали мексиканской компании с прошлого года.

Конор Макгрегор занялся производством виски собственного бренда в сентябре 2018 года. Бренд получил свое название в честь района, где вырос спортсмен.

Ранее, 4 февраля, Конор Макгрегор опубликовал в Instagram пост, в котором описал подробности своего поражения в бою с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби 24 января.

Ирландский боец подчеркнул, что он выдал «совсем не ту игру, в которую хотел бы играть». По его словам, до нокаута он полностью контролировал ход боя, однако в ноге накапливалась боль после лоу-киков Порье.

26 января стало известно, что Макгрегора отстранили от участия в турнирах ММА на полгода. Медики подозревают у бойца серьезные травмы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Он получил повреждения в поединке с Дастином Порье. В ходе боя-реванша Макгрегор получил несколько сильных ударов по правой голени.

24 января Макгрегор заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.

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