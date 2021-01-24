Макгрегор продолжит карьеру после поражения в бое с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что не будет завершать карьеру после поражения в бое с американцем Дастином Порье на UFC 257.

«Вы меня еще увидите в этом году. Сейчас я хочу провести время с семьей, восстановлюсь, проанализирую ошибки и вернусь», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 24 января.

По словам боксера, он долгое время был неактивен, а бездействие преодолеть тяжело.

Он отметил, что во время боя удары ногами были хороши. Макгрегор добавил, что ему было «не так комфортно, как хотелось бы», а соперника он назвал «великолепным бойцом», передает телеканал РЕН ТВ.

По словам ирландца, он гордится своей работой, но ему хотелось бы «лучше представить свою команду».

Поединок между Макгрегором и бывшим обладателем временного пояса в легком весе Порье прошел на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Порье отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Ранее российский тяжелоатлет Михаил Кокляев предрек победу ирландца в бою с американцем.

Накануне боя чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что если бой завершится рано, то победит ирландец. Однако он указывал, что если бывший обладатель временного пояса в легком весе продержится до третьего или четвертого раунда, он побьет соперника.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, тогда ирландец одержал сокрушительную победу.