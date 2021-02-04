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Макгрегор назвал причины своего поражения в бою с Порье

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Бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор опубликовал в Instagram пост, в котором описал подробности своего поражения в бою с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби 24 января.

Ирландский боец подчеркнул, что он выдал «совсем не ту игру, в которую хотел бы играть». По его словам, до нокаута он полностью контролировал ход боя, однако в ноге накапливалась боль после лоу-киков Порье.

«Всего мне было нанесено 18 ударов, и последний полностью выгнул мою ногу, вот и все. Защемление малоберцового нерва. Очаровательно! Со мной такое впервые. Затем мой противник провел потрясающий финишный рывок. Снимаю шляпу! Хорошо проведенный бой», — написал Макгрегор.

26 января стало известно, что Макгрегора отстранили от участия в турнирах ММА на полгода. Медики подозревают у бойца серьезные травмы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Он получил повреждения в поединке с Дастином Порье. В ходе боя-реванша Макгрегор получил несколько сильных ударов по правой голени.

Порье победил Конора Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом, напоминает «Газету.ру». Таким образом, американец стал главным претендентом на пояс чемпиона промоушена в легком весе после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Самую ожидаемую схватку года на UFC транслировал телеканал РЕН ТВ.

Вместе с тем Макгрегор заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.

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