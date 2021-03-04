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МИД РФ заявил о желании развития плодотворного сотрудничества с ФРГ

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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва по-прежнему выступает за развитие плодотворного сотрудничества с Германией, несмотря на острые политические разногласия. Об этом говорится в сообщении по итогам консультаций первого замглавы МИД РФ Владимира Титова и статс-секретаря Федерального министерства иностранных дел ФРГ Мигеля Бергера, которое было опубликовано на сайте ведомства в четверг, 4 марта.

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«Россия со своей стороны неизменно заинтересована в разноплановых отношениях с Германией, основанных на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга. Несмотря на острые политические разногласия, Москва по-прежнему выступает за дальнейшее развитие плодотворного российско-германского сотрудничества в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также за поддержание и расширение активных контактов на межрегиональном и межмуниципальном уровнях», — следует из сообщения.

Однако Титов в ходе консультаций с Бергером выразил серьезную озабоченность и крайнюю неудовлетворенность конфронтационным курсом ФРГ против России.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу двусторонних вопросов, обозначены проблемные процессы в российско-германских отношениях, девальвирующие устоявшиеся тесные связи в различных областях и чреватые эрозией их фундамента, сформировавшегося в послевоенный период. Германской стороне выражены серьезная озабоченность и крайняя неудовлетворенность направленным на сдерживание России откровенно конфронтационным курсом, осуществляемым в последнее время властями ФРГ», — говорится в сообщении МИД РФ.

В этот же день депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн заявил, что санкции, которые США и ФРГ ввели против России, могут обернуться новой холодной войной, и новые санкции против России вредят самой Германии, так как наносят ущерб экономике страны.

О том, что Евросоюз вводит санкции в отношении России стало известно 2 марта. Это решение ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении блогера Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной стали многократные нарушения блогером испытательного срока. Всего он проведет в колонии около двух с половиной лет.

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