Немецкий депутат заявил о вреде экономике ФРГ от санкций против России

Санкции, которые США и ФРГ ввели против России, могут обернуться новой холодной войной, и новые санкции против России вредят самой Германии, так как наносят ущерб экономике страны. Об этом 4 марта заявил депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.

«Конечно, риск новой холодной войны присутствует. Именно поэтому мы должны положить конец этой бессмысленной политике санкций. Я боюсь, что ЕС последует примеру наращивания санкционного давления в отношении России. С избранием [президента США Джо] Байдена сотрудничество между США и ЕС стало более тесным», — заявил Линдеманн «РИА Новости».

Кроме того, политик отметил, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Евросоюз, чтобы препятствовать реализации газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, по мнению депутата, США пытаются продвигать свой газ Евросоюзу.

Ранее в этот же день в Госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций из-за блогера Алексея Навального. Согласно им, российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие».

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся санкции из-за ситуации с Навальным. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

О введении санкций объявил и Евросоюз. Подобное решение ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.