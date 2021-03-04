Экс-глава генштаба ВСУ назвал условие «победы» Украины над Россией

Бывший начальник украинского генштаба Виктор Муженко заявил о возможности «победить Россию» с помощью условного «сильного союзника». Об этом он заявил 4 марта в беседе с изданием Fakty.ua.

По его мнению, в настоящее время между Москвой и Киевом якобы идет война, результатом которой, как считает Муженко, должно стать восстановление украинских границ, существовавших до 2014 года, пишет «Газета.ру».

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — сказал экс-начальник генштаба, не уточнив, какую именно страну видит в этой роли.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле серьезно обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. 3 марта стало известно, что народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешила своим подразделениям открывать огонь на подавление огневых точек ВСУ. В ведомстве заявили, что меры приняты из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, который направлен на соблюдение перемирия.

Глава украинской делегации в трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук накануне сообщил, что Минские соглашения могут быть расторгнуты из-за разрешения властей самопровозглашенной ДНР открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.