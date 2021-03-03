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Кравчук выразил протест против разрешения ДНР открывать упреждающий огонь

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Минские соглашения могут быть расторгнуты из-за разрешения властей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии. Об этом 3 марта заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

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«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — цитирует его официальный Telegram-канал ТКГ.

Ранее в этот же день Народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что подобные меры в самопровозглашенной республике приняли из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия, что на Донбассе восприняли как неспособность и нежелание мирного урегулирования ситуации.

Днем ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Мария Ковшарь заявила, что Киев блокирует согласование мер по перемирию в новой редакции.

По словам Ковшарь, на состоявшихся в тот же день переговорах, центральной темой обсуждения оставался вопрос эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения. Она считает, что принятие обновленных мер по перемирию помогло бы улучшить процесс верификации и фиксации нарушений режима прекращения огня.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после принятых соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.

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