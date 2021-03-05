Полезная нагрузка: военно-транспортной авиации добавят полков

Минобороны намерено увеличить флот «воздушных извозчиков». В ведомстве планируют нарастить численность и структуру военно-транспортной авиации (ВТА). В настоящее время прорабатывается вопрос о формировании новых авиаполков и даже целой авиадивизии. За десять лет ВТА получит свыше сотни самолетов Ил-76 — как сошедших с конвейера, так и модернизированных. Именно этими бортами хотят укомплектовать создаваемые воинские части. В последние годы транспортные «Илы» часто использовались в боевых и гуманитарных операциях, отметили эксперты.

Больше транспортников

Министерство обороны прорабатывает вопрос формирования дополнительных полков, а затем и третьей по счету дивизии ВТА, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Процесс хотят синхронизировать с поступлением в строй новых и модернизированных Ил-76. Правда, по словам собеседников издания, окончательное решение еще не принято. Ожидается, что каждый новый авиаполк будет состоять из трех эскадрилий, по девять самолетов в каждой. А в состав транспортной авиадивизии войдет не менее трех полков.

2 марта глава оборонного ведомства Сергей Шойгу поручил выйти на уровень производства десяти новых Ил-76МД-90 ежегодно. В перспективе с учетом модернизированных машин эта цифра должна вырасти до 20 единиц. Во время визита на ульяновский завод «Авиастар-СП» министр заявил о планах довести парк этих самолетов до более чем 250 к 2030 году.

В декабре 2020-го в ВТА впервые за последние годы сформировали новый авиаполк на Ил-76. Он базируется на аэродроме Иваново-Северный, где будет взаимодействовать с 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. По словам командира части подполковника Владислава Зайковского, полк будет оснащаться как новой, так и модернизированной версией самолетов.

ВТА предназначена для высадки крупных десантов, снабжения войск на передовой и в тылу врага. Машины также привлекают для выполнения миротворческих и специальных задач.

Наращивание сил ВТА важно с точки зрения проекции силы на любой регион мира, где это необходимо, отметила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— В этом случае речь идет не только о военной, но и о так называемой мягкой силе, — рассказала она «Известиям». — Транспортные самолеты могут перевозить гуманитарные грузы. Мы это неоднократно видели, особенно в последнее время, когда Россия оказывала помощь медикаментами наиболее пострадавшим от пандемии странам. Машины могут также эвакуировать людей из опасных районов или, к примеру, перевезти необходимое оборудование, чтобы наши специалисты могли развернуть полевой госпиталь и помочь местному населению. Это не менее важно, чем переброска войск. В долгосрочной перспективе гуманитарные операции, которые видит весь мир, могут укрепить позиции нашей страны на международной арене.

Для мира и войны

Самолеты ВТА интенсивно задействуют во многих зарубежных операциях наших войск. Так, в ноябре прошлого года они экстренно перебросили российскую миротворческую бригаду и ее технику в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

После начала в 2020-м пандемии COVID-19 ВТА доставила в Италию отряд российских военных медиков и специалистов радиационной, химической и биологической защиты для помощи в борьбе с болезнью. С этой же целью транспортные самолеты летали в Сербию, Боснию и Герцеговину, Армению и Казахстан.

С 2015 года бесперебойно работает «воздушный мост» по снабжению нашей группировки в Сирии. Самолеты ВТА практически ежедневно приземляются на авиабазе Хмеймим. По данным Министерства обороны, только за первые три года операции транспортники выполнили более 2785 рейсов, перевезли свыше 90 тыс. человек и более тысячи единиц вооружения и военной техники.

Самолеты ВТА регулярно сбрасывали с парашютами десятки тонн продуктов и лекарств в блокированные террористами сирийские города и поселки. Наиболее часто такие вылеты выполнялись в район Дейр-эз-Зора в 2016–2017 годах.

Сейчас на вооружении ВТА состоит около 250 самолетов и вертолетов. Подавляющее их большинство произведено еще во времена СССР. Тем не менее, по данным оборонного ведомства, в 2019 году удалось повысить исправность парка машин до 90%.

Новые крылья для ВТА

Ранее Сергей Шойгу заявил о поступлении в 2020 году трех новых Ил-76МД-90А. Их производство налаживают на ульяновском предприятии «Авиастар-СП». На этот год запланирована поставка еще пяти единиц.

Ранее Ил-76 производились на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В.П. Чкалова. После прекращения их выпуска производство пришлось перенести в Россию. Переезд вызвал множество сложностей и задержек с началом серийной сборки машин. Но он же позволил организовать постройку глубоко модернизированного варианта самолета, радикально отличающегося от состоящего сейчас на вооружении.

Для Ил-76МД-90А полностью перепроектировали крыло. Современные технологии позволили снизить его вес на три тонны, не уменьшая прочности. На самолет устанавливают новые двигатели ПС-90А-76. Они расходуют меньше топлива, что позволило увеличить дальность полета почти на двадцать процентов. Выросла с 48 до 60 т и максимальная грузоподъемность.

На самолете усилили шасси, полностью поменяли радиоэлектронное и пилотажное оборудование. Транспортник оснастили более совершенным бортовым комплексом самообороны, который будет защищать его от переносных ЗРК на взлете и посадке.

Сейчас в интересах ВТА ведутся работы по продлению ресурса сверхтяжелых Ан-124 «Руслан». На начальном этапе находится разработка перспективного транспортника ПАК ВТА, который придет ему на смену. С отставанием от сроков, но реализуется программа нового легкого самолета Ил-112В. Его первый образец поднялся в воздух в 2019 году.