Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) намерен стать якорным производителем самолетов для новой дальневосточной авиакомпании. Это следует из письма главы предприятия Вадима Бадехи замминистра транспорта Игорю Чалику (есть в распоряжении «Известий»). В Минтрансе подтвердили получение документа. Руководитель завода предложил ведомству обсудить перспективы использования самолетов L-410, «Байкал» и ТВРС на базе чешского L-610 для развития транспортной доступности Дальнего Востока. В настоящий момент УЗГА выпускает только 19-местный L-410. Серийное производство самолетов «Байкал» и ТВРС запланировано на 2023 и 2025 годы, говорится в письме.
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В обращении на имя замминистра Игоря Чалика глава Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха поддержал планы по созданию дальневосточной авиакомпании и попросил провести рабочую встречу, чтобы обсудить вопросы использования самолетов L-410, «Байкал» и ТВРС для развития транспортной доступности и мобильности населения ДФО.
Региональный самолет L-410 в аэропорту Петропавловска-Камчатского
Представитель УЗГА Олег Богомолов сообщил «Известиям», что ответ Минтранса на письмо еще не получен. По его словам, завод готов сформировать специальную производственную программу для авиакомпаний ДФО.
— Авиационный рынок Дальнего Востока чрезвычайно недооценен. Огромное количество работ, для которых может быть задействована авиация в целях повышения экономической эффективности и скорости их выполнения, по-прежнему выполняется с использованием наземного транспорта. По нашим оценкам, уже в ближайшие годы Дальний Восток нуждается в сотнях самолетов производства УЗГА, — добавил Олег Богомолов.
Продуктовое трио
УЗГА — крупнейшее частное авиапромышленное предприятие в России. По данным СПАРК, завод на 75% принадлежит московскому НК-Банку Виктора Григорьева, ранее работавшего заместителем нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова в компании «Оборонпром». Летом глава Минпромторга заявил, что инициатива УЗГА и Минобороны создать совместную лизинговую компанию для поставок региональных самолетов была поддержана президентом Владимиром Путиным.
В настоящий момент УЗГА выпускает региональный самолет на 19 мест L-410 чешского производителя Aircraft Industries (принадлежит Уральской горно-металлургической компании). В 2016 году УЗГА локализовал производство L-410 в России, в «Титановой долине» Свердловской области. Сейчас российские авиакомпании эксплуатируют 35 таких самолетов, из них 21 — производства УЗГА, говорится в письме.
Легкий многоцелевой самолет «Байкал»
Завод также разрабатывает в рамках госконтрактов Минпромторга девятиместный «Байкал» для замены «кукурузника» Ан-2 и 44-местный турбовинтовой региональный самолет (ТВРС) на базе чешского L-610. «Байкал» будут производить на авиазаводе в Улан-Удэ, входящем в холдинг «Вертолеты России». Он сможет ежегодно выпускать до 30 таких самолетов, сообщил 10 февраля замглавы департамента авиапромышленности Минпромторга Михаил Пересадин на круглом столе в Госдуме.
УЗГА оценивает потребность страны в «Байкалах» в ближайшее десятилетие в 230 самолетов. Его целевая стоимость — 120 млн рублей. Завод в рамках контракта Минпромторга на 1,25 млрд рублей разработал техническое предложение, эскизно-технический проект и рабочую конструкторскую документацию. До конца марта планируется изготовить первый опытный образец для проведения статических испытаний, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Самолет ТВРС предназначен для полетов по межрегиональным маршрутам. Он заменит машину для линий малой и средней протяженности Ан-24. Его разработка оценивалась Минпромторгом в конце 2019 года в 20–25 млрд рублей. Этот самолет должен занять нишу между уже собираемым в России 19-местным L-410 и проходящим сейчас сертификацию 68-местным Ил-114-300.
Сон «Авроры»
Серийное производство «Байкала» запланировано на 2023 год, а ТВРС — на 2025-й, отмечается в письме главы УЗГА. До этого времени предполагается закупка иностранных аналогов, следует из концепции развития до 2025 года, разработанной дальневосточным перевозчиком «Аврора» (есть в распоряжении «Известий»). Для авиаперевозок в ДФО в ближайшие пять лет потребуется порядка 70 новых самолетов, говорится в документе. Подписание акционерного соглашения субъектами ДФО в рамках создания дальневосточной авиакомпании должно произойти до 15 марта, сообщил «Известиям» источник, знакомый с созданием объединенной компании.
В настоящий момент на Дальнем Востоке проблемными остаются три сегмента авиаперевозок: местный, региональный (внутри субъекта) и межрегиональный, следует из концепции. Коэффициент авиационной подвижности, характеризующий среднее количество авиаперелетов, совершаемых одним жителем в год, в этих сегментах в ДФО составляет всего 0,35. К 2025 году он должен вырасти до среднероссийского уровня — 0,72. Для этого на Дальнем Востоке к этому времени нужно перевозить более 2 млн пассажиров в год.
Подготовка к полету нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 с полосы ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском
Для местных перевозок требуются самолеты вместимостью до 20 человек, способные эффективно выполнять полеты на расстояния свыше 500 км и садиться на грунтовые взлетно-посадочные полосы длиной от 600 до 1000 м. А для регионального и межрегионального сегментов — суда с 30–80 креслами дальностью полета свыше 2 тыс. км и полосой от 1000 до 1800 м, говорится в концепции.
В документе также отмечается, что в настоящий момент на местных авиалиниях в ДФО эксплуатируется почти три десятка 19-местных самолетов: десять канадских DHC-6 Twin Otter и два десятка чешских L-410. По оценке «Авроры», потребность в новых машинах до 2025 года в этом сегменте составит более 40 воздушных судов. Удовлетворить ее предполагается поставкой 14 L-410 и свыше двух десятков Twin Otter, следует из презентации.
На региональных и межрегиональных маршрутах эксплуатируется около 100 воздушных судов, из них 80% — устаревшие Ан-24/26, Як-40, Ан-2/3 и др. Остальные 20% — Superjet 100 и канадские Bombardier (70-местный DHC 8-Q400 и 50-местный DHC 8-Q300). «Аврора» прогнозирует, что все устаревшие отечественные самолеты полностью будут выведены к концу 2025 года. При этом в разработанной концепции не отражены типы самолетов, которые заменят 80 выведенных машин.
В рамках рабочей поездки на авиазавод в Улан-Удэ 12 февраля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что создаваемый дальневосточный перевозчик может стать крупнейшим заказчиком самолета «Байкал», сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Он рекомендовал дальневосточным авиакомпаниям проработать возможность закупки однодвигательных легких многоцелевых самолетов с внесением соответствующих корректировок в план потребности в воздушных судах отечественного производства. В интервью «Известиям» Юрий Трутнев отметил, что намерен поддержать выпуск самолета «Байкал» в Улан-Удэ.
Самолет Bombardier DHC 8-Q400 в ливрее авиакомпании «Аврора»
Потребность ДФО в самолетах для полетов по региональным и межрегиональным маршрутам на ближайшие пять лет оценена почти в 30 штук. Согласно концепции, «Аврора» предложила закупать канадские Bombardier DHC 8-Q400, пока не начнутся поставки российских Ил-114-300. Их запуск в серийное производство запланирован на 2023 год.
УЗГА сможет покрыть перспективные потребности дальневосточной авиакомпании в 19-местных самолетах для региональных воздушных линий, уверен исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, для УЗГА не составит труда обеспечить полное выполнение контрактов на L-410 со стороны дальневосточного перевозчика, если такие заказы будут. Но относительно самолетов размерности в девять и 44 кресел, разрабатываемых заводом, такой ясности пока нет: эти машины еще не сертифицированы, площадка для серийного производства не выбрана, подготовка производства не осуществлена, отметил эксперт.