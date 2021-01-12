Арсенал «Охотника»: транспортный самолет получит управляемые ракеты

Российская «летающая канонерка» получит управляемые бомбы и ракеты. Министерство обороны скорректировало требования к ударной машине специального назначения, разрабатываемой на базе военно-транспортного самолета. Этот воздушный транспорт задействуют для непосредственной поддержки войск на поле боя. Артиллерийским огнем и ударами боеприпасов он будет уничтожать пехоту, укрепления и бронетехнику противника днем и ночью в любых погодных условиях. Проект под обозначением «Ночной охотник» стартовал еще в 2016 году. В 2019-м стало известно, что базой для него должен стать Ан-12 (правда, позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике). В настоящее время машины такого типа, по словам экспертов, есть только в армии США — это самолеты семейства АС-130 Gunship («Канонерка»).

Ан-12 пролетел

Как рассказали «Известиям» источники в ВПК, в арсенал российской «летающей канонерки», помимо 57-миллиметровой пушки, войдут и управляемые авиационные средства поражения — высокоточные бомбы и ракеты. Ранее предполагалось, что ударный военно-транспортный самолет будет вооружен только артиллерийскими системами. Добавление же управляемых боеприпасов должно превратить машину в полноценный штурмовик, способный поражать наземные цели днем и ночью в любую погоду. Новая научно-исследовательская работа получила индекс «Ночной охотник – 1».

Ранее планировалось, что основой проекта станет винтовой военно-транспортный Ан-12. Но позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к «летающей канонерке».

Первый контракт на научно-исследовательские работы (НИР) по теме «Ночной охотник» был подписан между Минобороны и ПАО «Ил» еще в 2016 году (копия документа есть в распоряжении «Известий»). В его рамках исследовалась сама возможность и целесообразность создания вооруженного артиллерией самолета. НИР были завершены и приняты оборонным ведомством в декабре 2017-го.

Новые планы создания самолета такого типа были озвучены летом 2019 года. Сообщалось, что на первом этапе исследований для него переоборудуют Ан-12, на который установят две 57-миллиметровые автоматические пушки.

— До сих пор нет уверенности, что подобная машина нужна нашим вооруженным силам, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Американцы создавали свой AC-130 для Сил специальных операций РФ. До сих пор он для поддержки спецопераций и используется. Такие самолеты пригодны для атак на боевиков и террористов, но к войне с серьезным противником они совершенно не приспособлены.

Лучше вертолета

Gunship (летающие артиллерийские батареи, или «воздушные канонерки») стали знамениты во время войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов. Именно тогда в США впервые была разработана ударная версия военно-транспортных С-47, С-119 и С-130. Переделанные из грузовых самолетов машины с мощным вооружением могли долго патрулировать в воздухе и непрерывно обстреливать цели из пушек и пулеметов, кружа вокруг них. По скорости, дальности и огневой мощи они заметно превосходили вертолеты.

Но уже в начале 1970-х всё в том же Вьетнаме такие самолеты стали нести серьезные потери. Ответным огнем автоматических пушек, ракетами ПВО и переносными ЗРК удалось сбить шесть АС-130 и дюжину их предшественников, более простых AC-47D Spooky.

Тем не менее использование Gunship в ночное время для поддержки спецназа продолжилось. Вновь оказались они активно востребованы в 2000-е годы во время войн США в Афганистане и Ираке, в операциях против террористов на Ближнем Востоке.

Сегодня наиболее современной моделью такого американского самолета является AC-130J Ghostrider (поставки в войска начались в 2017 году). На них по-прежнему устанавливают мощную 105-миллиметровую гаубицу. Ее дополняет скорострельная автоматическая 30-миллиметровая пушка. Новая, в отличие от машин времен войны во Вьетнаме, может применять также высокоточные бомбы и ракеты. Запланировано принять на вооружение 32 воздушных судна подобного типа. Своими упрощенными аналогами располагает и Морская пехота США.

Необходимость таких самолетов была поставлена под вопрос после операции в Сирии против группировки ИГИЛ (запрещена в России). По обнародованной Пентагоном статистике, обычная ударная авиация, включая штурмовики A-10 Thunderbolt II, задействовалась там в интересах спецназа гораздо чаще, чем Gunship. Тем не менее отказываться от их использования американские военные не намерены.

Ракетный патруль

В современной России есть опыт использования вооруженных транспортных самолетов. В начале нового тысячелетия модифицированные патрульные Ан-72П поступили в погранслужбу на Дальнем Востоке. Их оснастили пушкой и неуправляемыми ракетами. Машинам довелось несколько раз применить свое оружие для остановки нарушителей. В феврале 2001 года один такой самолет потопил отказавшийся подчиниться сейнер браконьеров «Альбатрос-101».

В СССР велись эксперименты по вооружению военно-транспортных самолетов, но они не получили большого развития. ВВС страны ориентировались на противостояние с серьезным высокотехнологичным противником. При наличии тысяч бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей специализированная «противопартизанская» воздушная машина считалась ненужной.

— Полноценным штурмовиком транспортник быть не может, — рассказал «Известиям» бывший командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Штурмовик, например модернизированный Су-25, — это боевой самолет, который может выполнять сложные маневры, он предназначен для ударных задач. На него ставится комплекс противовоздушной обороны и вооружение, которое может работать по земле. Су-25 действует по переднему краю и в тактической глубине, а эти рубежи прикрыты серьезной системой ПВО. Транспортный самолет представляет собой удобную цель. Он может работать только по формированиям, которые не имеют ПЗРК и даже пулеметов ДШК. Не способен он и пикировать, из-за чего не сможет применять многие виды вооружения. Но зато на его борту поместится внушительный арсенал.

В последние годы для вооружения пилотируемой и беспилотной авиации создано множество образцов высокоточного оружия малой дальности. Некоторые образцы уже прошли обкатку в боевых условиях в Сирии на ударных дронах. Разработаны и две модели скорострельных 57-миллиметровых орудий для оснащения наземных боевых машин. Такое оружие вполне может быть использовано и модернизированными военно-транспортными самолетами.