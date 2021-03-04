Суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи подростка из Пермского края

Подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи, был заключен под стражу, соответствующее ходатайство следствия в четверг было удовлетворено судом. Об этом 4 марта сообщил Следственный комитет России.

«В настоящее время 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью»)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что подросток из Пермского края признался в убийстве отца, матери и маленькой сестры, объяснив всё семейными конфликтами.

По информации следствия, вечером в понедельник, 1 марта, в частном жилом доме в поселке Октябрьский Пермского края молодой человек несколько раз ударил топором свою мать, после чего аналогичным способом убил отца и малолетнюю сестру. От полученных ран те скончались на месте. Следователи изъяли орудие преступления.

3 марта в СК рассказали о подозреваемом в убийстве семьи подростке из Пермского края. По словам следователей, изначально юноша считался погибшим — его родственники ошибочно опознали его погибшим, перепутав с убитым отцом. Подростка задержали 3 марта в одном из хостелов Екатеринбурга, куда он добрался на такси.

По данным СМИ, подросток в последнее время находился в подавленном состоянии. Учителя школьника рассказали, что он часто жаловался на головные боли, был необщительным и замкнутым.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии по ст. 105 ч. 2 и нескольким пунктам УК РФ. Назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы.