В СК рассказали о подозреваемом в убийстве семьи подростке из Пермского края

Подросток, которого подозревают в убийстве своей семьи в Пермском крае, изначально считался погибшим — его родственники ошибочно опознали его погибшим. Об этом 3 марта сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что в ходе судебно-медицинской экспертизы были установлены личности погибших. Среди них — мать 1979 года рождения, отец 1980 года рождения и дочь 2008 года рождения.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что подросток 2004 года рождения уже был задержан в Екатеринбурге, куда он добрался на такси после совершения преступления. В настоящее время он доставляется для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, 1 марта 2021 года в частном доме молодой человек нанес множественные удары топором членам своей семьи, которые от полученных ранений скончались на месте.

Накануне в краевой комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что семья была благополучной, дети хорошо учились и помогали родителям. Юношу охарактеризовали как серьезного и целеустремленного ученика, делающего успехи в районных и краевых конкурсах музыкальных исполнителей.

По данным СМИ, подросток в последнее время находился в подавленном состоянии. Учителя школьника рассказали, что он часто жаловался на головные боли, был необщительным и замкнутым.