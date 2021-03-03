Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма
Мир
Американский журналист призвал Байдена «поставить мат» СП-2
Мир
Тихановская не будет экстрадирована из Литвы в случае запроса Минска
Мир
Власти Британии направят £1,6 млрд на вакцинацию населения от COVID-19
Экономика
Россияне за три года стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи
Общество
Суд отложил заседание по делу основателя Baring Vostok Калви до 17 марта
Общество
Власти Москвы сообщили о готовности систем к таянию снега
Мир
В Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента
Общество
В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подозреваемого в убийстве родителей и сестры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве семьи в Пермском крае. Об этом 3 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Убил рабочий»: семью с маленьким ребенком нашли мертвой в Нижегородской области
По подозрению в совершении преступления задержали выходца из Узбекистана

По информации телеканала, школьник после совершенного преступления на такси добрался до Екатеринбурга, где его по ориентировкам нашли полицейские.

Сейчас задержанный находится в региональном главке полиции и проведет следующую ночь в изоляторе временного содержания.

Накануне сообщалось, что в частном доме в поселке Октябрьском были обнаружены тела местной жительницы и двоих ее детей — дочери 2008 года рождения и сына. Полиция объявила в розыск в качестве подозреваемого 40-летнего главу семьи. Однако позднее криминалисты узнали мужчину в одной из жертв и стали искать его 16-летнего сына.

По информации РЕН ТВ, подросток в последнее время находился в подавленном состоянии. Учителя школьника рассказали, что он часто жаловался на головные боли, был необщительным и замкнутым.

Как сообщили порталу «59» в краевой комиссии по делам несовершеннолетних, семья была благополучной, дети хорошо учились и помогали родителям. Юношу охарактеризовали как серьезного и целеустремленного ученика, делающего успехи в районных и краевых конкурсах музыкальных исполнителей.

По факту убийства семьи следователи возбудили уголовное дело.

Ранее, в январе, сообщалось о том, что житель Канады убил всю семью, боясь признаться, что не учится в колледже, а вместо учебы играет в компьютерные игры. За сутки до получения диплома 23-летний юноша убил родных, чтобы те не узнали про его ложь. Сначала жертвой стала его мать, затем бабушка, позднее — сестра и отец.

Мужчина рассказал об убийствах друзьям по интернету, разослав им селфи с телами убитых.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021