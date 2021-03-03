В Екатеринбурге задержали 16-летнего подозреваемого в убийстве родителей и сестры

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве семьи в Пермском крае. Об этом 3 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, школьник после совершенного преступления на такси добрался до Екатеринбурга, где его по ориентировкам нашли полицейские.

Сейчас задержанный находится в региональном главке полиции и проведет следующую ночь в изоляторе временного содержания.

Накануне сообщалось, что в частном доме в поселке Октябрьском были обнаружены тела местной жительницы и двоих ее детей — дочери 2008 года рождения и сына. Полиция объявила в розыск в качестве подозреваемого 40-летнего главу семьи. Однако позднее криминалисты узнали мужчину в одной из жертв и стали искать его 16-летнего сына.

По информации РЕН ТВ, подросток в последнее время находился в подавленном состоянии. Учителя школьника рассказали, что он часто жаловался на головные боли, был необщительным и замкнутым.

Как сообщили порталу «59» в краевой комиссии по делам несовершеннолетних, семья была благополучной, дети хорошо учились и помогали родителям. Юношу охарактеризовали как серьезного и целеустремленного ученика, делающего успехи в районных и краевых конкурсах музыкальных исполнителей.

По факту убийства семьи следователи возбудили уголовное дело.

Ранее, в январе, сообщалось о том, что житель Канады убил всю семью, боясь признаться, что не учится в колледже, а вместо учебы играет в компьютерные игры. За сутки до получения диплома 23-летний юноша убил родных, чтобы те не узнали про его ложь. Сначала жертвой стала его мать, затем бабушка, позднее — сестра и отец.

Мужчина рассказал об убийствах друзьям по интернету, разослав им селфи с телами убитых.