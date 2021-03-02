Подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее детей под Пермью объявили в розыск

В Пермском крае разыскивается мужчина по подозрению в убийстве в поселке Октябрьский местной жительницы и двоих ее детей — девочки 2008 года рождения и мальчика 2004 года рождения. Об этом сообщается на сайте ГУ СК по региону во вторник, 2 марта.

Следователи возбудили уголовное дело по пп. «а,в,д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и боле лиц, малолетнего, с особой жестокостью»).

Подозреваемым является Горбунов Алексей Владимирович, 1980 года рождения. Мужчину объявили в розыск.

Правоохранители просят жителей региона сообщить информацию о его местонахождении.

Горбунов был одет в шапку темного цвета, куртку с капюшоном черного цвета до пояса, брюки и обувь темного цвета. На вид подозреваемому 35–40 лет, его рост составляет 165–175 см, лицо овальное, волосы — светло-русые, уши — оттопыренные.

Накануне стало известно об убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего»). 2 марта 26-летнего подозреваемого арестовали.

По данным СК, мужчина трудился в доме погибших подсобным рабочим. 28 февраля он напал с ножом на 64-летнего пенсионера в гараже на территории домовладения, после чего в доме убил его 63-летнюю супругу, их 41-летнюю невестку и ее пятилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, мужчина скрылся.