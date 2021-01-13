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В Канаде мужчина убил всю семью ради сохранения своей тайны

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Житель Канады убил всю свою семью, чтобы родные не узнали о его двойной жизни. Об этом сообщило издание The Mirror.

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Трагедия произошла в городе Маркхем. 23-летний уроженец Бангладеша Менхаз Заман не хотел рассказывать родителям, что на самом деле не учится на инженера и целыми днями вместо учебы играет в компьютерные игры. Он не смог поступить в университет, его приняли в местный колледж, но затем отчислили из-за неуспеваемости. Мужчина не рассказал об этом родным, но в течение нескольких лет уезжал из дома каждый день с ноутбуком и возвращался поздно вечером, пишет сайт kp.ru.

За сутки до получения диплома Заман решил убить своих родных, чтобы те не узнали про его ложь. Около трех часов дня, когда дома не было отца и младшей сестры, молодой человек убил отдыхавшую мать. Спустя примерно час он расправился и с бабушкой. Вечером он убил вернувшуюся с работы сестру, а после полуночи — отца.

После этого мужчина связался со своими друзьями по интернету и рассказал о своем поступке. Сначала те не поверили ему, но потом он прислал им селфи с телами убитых и окровавленным ножом. Тогда партнеры по онлайн-игре сообщили об этом полицию, при этом они знали только никнейм убийцы.

К утру следующего дня полицейские установили местоположение Замана и прибыли к дому. Заман находился на месте преступления вместе с телами своих родных. За четыре убийства канадцу дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет, пишет «Москва 24». В суде мужчина попросил прощения у всех, кто знал его семью, отмечает телеканал «360».

1 января сообщалось, что в американском штате Калифорния 37-летний пациент одного из госпиталей, где проходят лечение люди с подтвержденным коронавирусом, насмерть забил своего 82-летнего соседа по палате кислородным баллоном. Конфликт между мужчинами произошел из-за того, что нападавшему не понравились католические молитвы его соседа, и он решил расправиться с ним.

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