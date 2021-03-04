Подросток в Пермском крае признался в убийстве семьи

Подросток из Пермского края признался в убийстве отца, матери и маленькой сестры, объяснив все семейными конфликтами. Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Во время допроса 16-летний подросток, задержанный в Екатеринбурге, дал признательные показания. В качестве мотива убийства он назвал семейные конфликты.

«Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психика: всё достало, все достали. Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры. Они уж точно не виноваты в проблемах отцов и детей, а погибают из-за того, что стали свидетелями преступления», — рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

По информации следствия, вечером в понедельник, 1 марта, в частном жилом доме в поселке Октябрьский Пермского края молодой человек несколько раз ударил топором свою мать, после чего аналогичным способом убил отца и малолетнюю сестру. От полученных рубленых ран те скончались на месте. Следователи изъяли орудие преступления.

Следствие решает вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи устанавливают условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

3 марта в СК рассказали о подозреваемом в убийстве семьи подростке из Пермского края. По словам следователей, изначально юноша считался погибшим — его родственники ошибочно опознали его погибшим, перепутав с убитым отцом, пишет телеканал «360». Подростка задержали 3 марта в одном из хостелов Екатеринбурга, куда он добрался на такси, пишет REGNUM.

По данным СМИ, подросток в последнее время находился в подавленном состоянии. Учителя школьника рассказали, что он часто жаловался на головные боли, был необщительным и замкнутым.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии по ст. 105 ч. 2 и нескольким пунктам УК РФ. Назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы.