«С особой жестокостью»: подросток в Пермском крае признался в убийстве родителей

Подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи в Пермском крае, дал признательные показания, об этом днем 4 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. По данным следователей, сам он объяснил свои действия конфликтом с родителями. В то же время окружающие характеризуют погибших супругов и их детей как благополучную семью. Подробнее о произошедшем — в материале «Известий».

«Убийство с особой жестокостью»

Преступление было совершено 1 марта. Убитых нашли день спустя — в частном доме в поселке Октябрьский Пермского района, где жила семья с двумя детьми, знакомые обнаружили тела трех человек : матери, 13-летней девочки, сестры подозреваемого, и еще одно тело, которое из-за многочисленных ранений, нанесенных топором, сразу опознать не удалось. Сначала правоохранители сочли, что оно принадлежит сыну погибшей, и объявили в розыск ее мужа и отца детей. Однако позднее ориентировку скорректировали — выяснилось, что убитым был сам мужчина. В розыск объявили их 16-летнего сына.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — отмечается в сообщении СК.

С особой жестокостью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По факту убийства возбудили уголовное дело по ст. 105 «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». Наказание по этой статье может составить от восьми до 20 лет лишения свободы, также законом предусмотрено пожизненное заключение. Для несовершеннолетних максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы.

В среду, 3 марта, стало известно, что мальчика удалось обнаружить в Екатеринбурге. По данным следователей, до города он добрался на такси, там по ориентировкам его опознали полицейские. Вскоре после этого он был доставлен в Пермский край, где дал признательные показания . Об этом стало известно днем в четверг, 4 марта.

«Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Позднее следователи опубликовали видео, на котором подросток, лицо которого скрыто, дает признательные показания. По его словам, все убийства были совершены в промежутке между 18 и 19 часами 1 марта.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также об избрании меры пресечения.

Благополучная семья

Ранее несколько СМИ сообщили, что причиной конфликта могло стать нежелание подростка идти в школу .

«Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психика: всё достало, все достали», — сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом соседи уже охарактеризовали семью как дружную и достаточно благополучную . Убитая женщина — Гуля Горбунова, работала в Октябрьской центральной районной больнице медсестрой. Ее муж, 40-летний Алексей Горбунов, часто уезжал на заработки. Вместе с двумя детьми они жили в большом частном доме.

Жители Октябрьского в разговоре с журналистами отмечали, что супруги вели довольно замкнутый образ жизни, в гости почти никого не приглашали, но при этом поддерживали хорошие отношения с окружающими.

С особой жестокостью Сотрудник СК на месте убийства в посёлке Октябрьский Пермского края Фото: СК РФ

«Леха всегда был очень спокойным и тихим. Почти всё время проводил на вахтах, зарабатывал неплохие деньги, а в коротких перерывах строил новый дом. Осенью он как раз закончил внутреннюю отделку и провел газ. Планов кого-то убивать, тем более свою семью, у него точно не было — очень любил жену и детей», — цитирует «РИА Новости» одного из местных жителей.

Точно так же знакомые характеризовали и подростка, который сейчас обвиняется в убийстве . По словам знакомых и одноклассников, до последнего времени он хорошо учился, занимался музыкой — играл на пианино и на гитаре — и производил впечатление ответственного и целеустремленного. Некоторые особенно подчеркивают его неконфликтность, мягкость характера и умение предотвратить возникавшие в классе ссоры.

Похожую характеристику семье дали и в краевой комиссии по делам несовершеннолетних — там отметили, что семья была благополучной , дети хорошо учились и помогали родителям. Юношу охарактеризовали как серьезного и целеустремленного ученика, делающего успехи в районных и краевых конкурсах музыкальных исполнителей.

В то же время, по данным телеканала РЕН ТВ, учителя мальчика рассказывали, что в последнее время он находился в подавленном настроении, жаловался на головные боли, был замкнутым и необщительным.

Состояние аффекта

Причиной могло стать скрытое психическое заболевание, однако также не исключена и просто ситуация аффекта , обращает внимание детский психолог Наталья Искра.

«Так может быть, что ребенок, у которого нет проблем с психикой, среагировал очень остро, если был затронут вопрос, который для него лично в этот момент был очень важен. Кроме того, мы не можем исключать накопленной агрессии, в том числе в благополучных семьях», — объясняет собеседница портала.

Агрессия в подростковом возрасте необходима для сепарации подросшего ребенка от родителей, однако если она обретает такую форму, скорее всего, есть дополнительные факторы , полагает детский психолог Яна Лейкина. Накопленная агрессия, по ее словам, может стать одной из причин.

«Мы не знаем, что происходит на самом деле в семье, даже если она выглядит благополучной. Более того, у нас в стране табуирована тема насилия в семье. Тем не менее это очень распространенная история. Это может даже касаться не семьи подростка, а его друзей, к примеру», — объясняет собеседница издания.

С особой жестокостью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Денисенко

В любом случае, подчеркивает она, делать какие бы то ни было выводы до проведения психологической экспертизы будет преждевременно.

В данном случае сразу встает вопрос о вменяемости несовершеннолетнего , отмечает адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры», доктор юридических наук Александр Арутюнов.

«Если он будет признан судебно-медицинской экспертизой невменяемым, то он не подлежит уголовной ответственности, — отмечает он. — Тогда в отношении него будут приняты принудительные меры лечения. То есть его поместят в специальное медучреждение, где он будет отбывать наказание. Если же нет, то у нас ответственность за совершение особо тяжких преступлений наступает с 14 лет».

Согласно ст. 88 Уголовного кодекса, максимальное наказание для несовершеннолетних ограничивается 10 годами лишения свободы вне зависимости от тяжести совершенного преступления, напоминает адвокат Андрей Сарычев: «То есть расследоваться дело будет по всем правилам, как со взрослым подозреваемым, но если взрослый за это преступление может получить пожизненное, то в данном случае наказание не может быть больше 10 лет».

Исходя из судебной практики, с учетом того, что потерпевшими стали близкие подростку люди, более вероятно, что по итогам экспертизы он будет признан невменяемым в момент совершения преступления, полагает Александр Арутюнов.