Евросоюз продлил на год санкции против Януковича

Европейский союз (ЕС) на год продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

«Сегодня совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против семи лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении бывших украинских чиновников, в том числе Януковича.

Санкции в отношении экс-чиновников действуют с 5 марта 2014 года и продлеваются каждый год с корректировками. Ограничительные меры также включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов списка.

В последний раз Совет ЕС продлевал персональные санкции против украинских экс-чиновников 5 марта 2020 года на год, до 6 марта 2021 года. Тогда в списке остались 10 из изначально внесенных в марте 2014 года 18 человек.

В результате государственного переворота в феврале 2014 года Янукович из-за опасений за свою жизнь покинул страну. Украину после него возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.