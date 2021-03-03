Источник сообщил о продлении на полгода санкций ЕС против России

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Об этом 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласовали решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц России и Украины за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Утверждение продления антироссийских санкций происходит без дальнейшего обсуждения.

В санкционный перечень включены около 180 физических лиц России и Украины, в том числе представители руководства РФ и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также порядка 48 юридических лиц. Всем вошедшим в список запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к его банковской системе. Также европейскому бизнесу запретили поддерживать деловые контакты с юрлицами из санкционного списка.

Индивидуальные санкционные ограничения являются одним из трех блоков санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с экономическими санкциями, действие которых было продлено в последний раз до 31 июля 2021 года, а также санкций против отдельных физических лиц и компаний Крыма, которые действуют до конца июня и продлеваются раз в год.

Условием для отмены рестрикций ЕС называет полное выполнение РФ Минских соглашений. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе России.

Кроме того, 3 марта Совет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) также согласовал продление еще на год действующих с 2014 года персональных санкций «за растрату государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением» в отношении бывших украинских чиновников, в том числе экс-президента Виктора Януковича, передает «РИА Новости».

Уточняется, что список оставшихся под санкциями чиновников будет опубликован позднее в официальном журнале.

Ограничения действуют с 5 марта 2014 года и продлеваются каждый год с корректировками. Ограничительные меры также включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов списка.

В последний раз Совет ЕС продлевал персональные санкции против украинских экс-чиновников 5 марта 2020 года на год, до 6 марта 2021 года. Тогда в списке остались десять из изначально внесенных в марте 2014 года 18 человек.

В результате государственного переворота в феврале 2014 года Янукович из-за опасений за свою жизнь покинул страну. Украину после него возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

В отношении России страны ЕС ввели санкции из-за воссоединения с Крымом и ситуации на Украине.

За присоединение на референдуме проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. В ответ на санкции ЕС Москва также ввела контрсанкции.