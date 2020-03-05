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Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совет Евросоюза (ЕС) официально продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в четверг, 5 марта.

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«Совет решил продлить на год до 6 марта 2021 года решение о замораживании активов в отношении 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств», — говорится на сайте органа. В отношении двух лиц запретительные меры не продлены.

По данным источника ТАСС, из списка исключены бывший премьер-министр Николай Азаров и министр энергетики Эдуард Ставицкий.

Евросоюз весной 2014 года ввел целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух сыновей политика, Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции включали запрет на въезд на территорию сообщества, замораживание банковских активов и неоднократно продлевались.

В результате государственного переворота в феврале 2014 года Янукович из-за опасений за свою жизнь покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

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