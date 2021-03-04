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Путин пошутил про «еще один» дворец в Ленинградской области

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Президент России Владимир Путин пошутил по поводу здания реабилитационно-досугового центра в Новополье Ленинградской области. Комментарий он дал в четверг, 4 марта, во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Волонтер из Ленинградской области вышла на видеосвязь с российским лидером и рассказала, что находится в 2 км от Стрельни, где расположен Дворец конгрессов Управления делами президента Российской Федерации.

«Ну отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не приписывайте», — пошутил президент РФ.

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Блогер Алексей Навальный снял фильм о якобы дворце Владимира Путина в Геленджике стоимостью за 100 млрд рублей. В конце января стало известно, что фильм Навального был снят на немецкой киностудии по запросу США.

В тот же день появилась информация, что бенефициаром комплекса оказался предприниматель Аркадий Ротенберг.

За день до этого представитель застройщика уточнил, что дворец в Геленджике, о котором идет речь в публикации Навального, строится как гостиница.

22 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что публикация является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

Спустя несколько дней Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. По его словам, в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

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