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Суд отменил акт о расторжении брака Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

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Пресненский районный суд отменил судебный акт о расторжении брака между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым, который был принят ранее. Об этом сообщила в четверг, 4 марта, адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник «Известиям».

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«Действительно, Лидией Николаевной было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска. Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен», — подтвердила адвокат.

Она отметила, что все заявления, якобы сделанные Алибасовым, где он умоляет жену «не препятствовать расторжению брака», — это манипуляция.

По словам Вербицкой-Линник, местонахождение продюсера неизвестно, как и то, в каком состоянии он находится, получает ли необходимое лечение или нет.

«Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем. Также мы отмечаем, что после победы Лидии Николаевны в споре о возврате ей квартиры в Новой Москве у нее нет никаких имущественных претензий к Бари Каримовичу, о чем она готова предоставить необходимые документы», — отметила юрист.

В середине февраля врач-психиатр Станислав Полторак рассказал о неизлечимой болезни Алибасова. По словам специалиста, речь идет о сенильной, или старческой, деменции.

В конце декабря прошлого года стало известно о разводе Федосеевой-Шукшиной и Алибасова.

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