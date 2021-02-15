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Врач рассказал о неизлечимой болезни Алибасова

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Симптомы, наблюдаемые у российского продюсера Бари Алибасова, свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Такое мнение в интервью Пятому каналу высказал ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак.

По его словам, речь идет о сенильной или старческой деменции. Об этом говорят такие признаки, как нарушение памяти и внимания, потеря ориентации.

Специалист отметил, что такое состояние чревато тем, что 73-летний Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться.

Полторак полагает, что у продюсера практически отсутствуют шансы на возвращение к прежней жизни.

«Сомнительно, что (помутнения. — Ред.) временные», — подытожил специалист.

22 января сообщалось, что Алибасова госпитализировали в реанимацию наркологической клиники.

29 декабря прошлого года его привезли в больницу с ушибами ног и подозрением на сотрясение мозга. Алибасов рассказал, что упал с лестницы.

Его сын, в свою очередь, заявил, что на отца могло быть совершено покушение: его либо избили, либо сбросили с лестницы.

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