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Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию

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Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию наркологической клиники, сообщил 22 января телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что мужчина еле стоял на ногах, его речь была затруднена.

Медики приняли решение госпитализировать продюсера. Точный диагноз пока неизвестен.

По предварительной информации, Алибасов перепил спиртных напитков.

По словам Алибасова-младшего, ухудшение состояния его отца связано с попытками его отравить.

«Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за оперативную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, а то уже Горжанкин (Вадим Горжанкин, бывший PR-директор Алибасова. — Ред.) пишет, что он алкоголик и у него Альцгеймер. А у него просто последствия покушения», — цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Сам Алибасов произнес в приемном покое, что «приехал на обследование и абсолютно здоров».

В июле 2020 года Алибасов-младший уже выражал подозрения по поводу происшествий с отцом. В числе подозреваемых, которые хотят убить Алибасова, он называл бывшего помощника отца Андрея Назарова, экс-участника музыкальной группы «Интеграл» Валерия Юрина и дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной тогда обвинения опровергала.

В последнее время участились случаи госпитализации Бари Алибасова.

29 декабря прошлого года его привезли в больницу с ушибами ног и подозрением на сотрясение мозга. Алибасов рассказал, что упал с лестницы.

Его сын, в свою очередь, заявил, что на отца могло быть совершено покушение — его либо избили, либо сбросили с лестницы.

В начале декабря Бари Алибасова доставили в одну из московских больниц, предположительно, из-за передозировки виагры.

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