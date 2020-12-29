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Алибасова госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга

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Российского продюсера Бари Алибасова доставили в больницу с ушибами ног и подозрением на сотрясение мозга. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

По его словам, Алибасов «не может не только есть, но и пить воду», передает РЕН ТВ.

«Не до конца понятно, с чем это связано, либо это последствия «Крота», либо результат его падения. Как заявил сам Алибасов, он очень сильно упал с лестницы», — пояснил Горжанкин.

Он добавил, что Алибасов не может четко сказать, каким образом он упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте, а не ходит пешком.

В свою очередь, сын Алибасова считает вероятной криминальную версию случившегося. По его мнению, на отца могло быть совершено покушение, — его либо избили, либо сбросили с лестницы.

Ранее, 20 декабря, адвокат Сергей Жорин рассказал, что Алибасов поделился с ним мыслями о суициде. По словам Жорина, продюсер во время телефонного разговора сказал, что ему всё надоело. За несколько дней до звонка адвокату Алибасов развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

В начале декабря Бари Алибасова доставили в одну из московских больниц, предположительно, из-за передозировки виагры.

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