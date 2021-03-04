Эксперт прокомментировал взрыв прототипа корабля Starship

Взрыв корабля Starship во время последних испытаний нельзя назвать неудачей, просто потому, что сейчас ведется работа над созданием принципиального нового вида ракетной техники. Об этом «Известиям» рассказал эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в четверг, 4 марта.

Накануне компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако спустя несколько минут он взорвался.

«Складывается впечатление о высокой аварийности и неудачах Маска. Это впечатление складывается потому, что за последние 60 лет мы привыкли к высокой надежности ракето-носителей на уровне 98%, то есть аварии чрезвычайно редки», — сказал Ионин.

Однако сравнивать запуски проекта Starship следует с работами 50-х годов таких конструкторов, как Сергей Королев и Вернер фон Браун, полагает эксперт.

«Они создавали современное поколение ракетной техники, и тогда аварии были чрезвычайно частыми. Тогда никто не удивлялся, что успешным был 1 из 10 спутников», — отметил Ионин.

По его словам, у Илона Маска есть конкурентное преимущество — уникальная команда, которая за 15 лет научилась лучше всех в мире решать задачи ракетостроения.

«Теперь он хочет это количество перевести в качество. Он использует эту команду для того, чтобы создать принципиально новую ракетную технику качественно отличную от того, что было сделано до него», — добавил специалист.

При этом он отметил, что учитывая инновационность проекта Starship, 100% гарантий на успех никто дать не может.

«Но если ему это удастся, он на космическом рынке будет побеждать не только за счет низкой цены, а за счет принципиально иного качества. Как автомобили потеснили повозки», — заключил эксперт.

Корабль Starship 3 марта во время испытаний смог подняться на заданную высоту около 10 км. Далее аппарат опустился в горизонтальное положение, затем снова запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальную позицию, после чего направился к платформе. Однако, как сообщает 4 марта The New York Times, Starship оказался в наклонном состоянии и через несколько минут загорелся.

Отмечается, что вероятной причиной взрыва является избыток ракетного топлива. Старт провели позднее, чем планировалось, так как в работе двигателя были зафиксированы технические неполадки.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя произошедшее, заявил, что «Starship SN10 приземлился целым и невредимым!», а также выразил надежду на то, что в будущем настоящим мерилом успеха будут ставшие обыденными полеты Starship.

SpaceX разработала корабль Starship SN10 для полетов на Марс и Луну, а также доставки груза на планеты. На его борту могут находиться до 100 человек.

Предыдущие два запуска прототипа корабля в декабре и феврале также закончились взрывами при посадке на полигоне в Техасе.