Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19
Общество
В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы
Общество
Более 112 млн тестов на COVID-19 провели в России
Мир
Помпео допустил свое участие в президентских выборах 2024 года
Экономика
В России предложили ввести «налог на Google»
Экономика
Минэкономразвития предложило расширить функционал госуслуг
Экономика
В России подготовили план для угольной отрасли по сокращению экологического вреда
Мир
На Украине обнаружили случаи заболевания новым штаммом COVID-19
Мир
Туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва

Появилось видео взрыва прототипа корабля Starship после посадки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прототип космического корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался через несколько минут после успешной посадки на полигоне в Техасе во время испытаний. Инцидент попал на видео.

Корабль смог подняться на заданную высоту около 10 км. Далее аппарат опустился в горизонтальное положение, затем снова запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальную позицию, после чего направился к платформе. Однако, как сообщает 4 марта The New York Times, Starship оказался в наклонном состоянии и через несколько минут загорелся.

Рванули с места: что показали испытания системы Starship
Неудачный старт еще не означает краха всего проекта

Отмечается, что вероятной причиной взрыва является избыток ракетного топлива. Старт провели позднее, чем планировалось, так как в работе двигателя были зафиксированы технические неполадки.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя произошедшее, заявил, что «Starship SN10 приземлился целым и невредимым!», а также выразил надежду на то, что в будущем настоящим мерилом успеха будут ставшие обыденными полеты Starship.

SpaceX разработала корабль Starship SN10 для полетов на Марс и Луну, а также доставки груза на планеты. На его борту могут находиться до 100 человек.

Предыдущие два запуска прототипа корабля в декабре и феврале также закончились взрывами при посадке на полигоне в Техасе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021