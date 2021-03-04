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Блинкен обвинил Китай в недостаточной прозрачности в вопросе пандемии

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Власти Китая по-прежнему не проявляют должной прозрачности в вопросах, связанных с пандемией коронавируса. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании PBS, стенограмму которого опубликовала 3 марта пресс-служба Госдепа.

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«Китай не демонстрировал полную и эффективную прозрачность ни в начале этого кризиса, когда это имело наибольшее значение, ни даже сегодня, когда расследования идут вперед в попытке добраться до сути, [относительно того,] что произошло. И это жизненно важно, чтобы мы видели настоящую транспарентность, чтобы мы видели реальный доступ международных экспертов там, где это играет важную роль, чтобы мы видели реальный обмен информацией не только относительно прошлого, но, что особенно важно, в дальнейшем, чтобы <...> избежать новой пандемии в будущем», — сказал Блинкен.

12 февраля в американских СМИ, в частности, в The New York Times и The Wall Street Journal, появились материалы о том, что китайские власти якобы отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране. Cо ссылкой на представителей ВОЗ газеты утверждали, что большинство запросов было отклонено.

На следующий день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые были обнародованы после поездки экспертов организации в Китай.

По его словам, власти США не удовлетворены тем, «в каком виде представлены данные» расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, «каким образом они были получены». Вашингтон потребовал «независимого доклада», который бы «основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи. Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань. 7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

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