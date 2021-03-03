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Захарова оценила заявление США о нежелании насаждать демократию силой за рубежом

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Соединенные Штаты приняли правильное решение, заявив об отказе насаждать демократию за рубежом силой. Об этом заявила в среду, 3 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Нельзя что-либо продвигать, даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств», — сказала она в интервью телеканалу «Звезда».

Представитель российского МИДа также посоветовала США перечитать Устав ООН и руководствоваться им.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация Соединенных Штатов не будет силой насаждать демократию за рубежом. По его словам, Вашингтон не намерен продвигать демократию, прибегая к «дорогостоящим военным операциям».

При этом шеф американской дипломатии подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена будет подавать пример другим странам и «вознаграждать партнеров за демократические преобразования».

Как отмечал ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог при этом необходимо.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков в том же месяце заявлял, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

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