В США заявили о политике продвижения демократии без силовых методов

Новая администрация США не будет силой насаждать демократию за рубежом, заявил 3 марта государственный секретарь Энтони Блинкен.

По его словам, США не будут продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям, передает его слова Financial Times. Также он отметил, что США не станут силой свергать авторитарные режимы.

Госсекретарь подчеркнул, что администрация нового президента Джо Байдена будет подавать пример другим странам и «вознаграждать партнеров за демократические преобразования».

Ранее, 19 февраля, Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог при этом необходимо.

1 марта новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Москвы и Вашингтона существуют расхождения, но вместе с этим есть сферы для сотрудничества.

При этом несколькими днями ранее она подчеркивала, что Штаты должны агрессивно отвечать на действия России, но работать вместе по вопросам с общими интересами.