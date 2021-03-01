Новый постпред США при ООН нацелена на взаимодействие с Россией

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей. На эту тему она высказалась на пресс-конференции в понедельник, 1 марта.

По словам Томас-Гринфилд, у Москвы и Вашингтона существуют расхождения, но вместе с этим есть сферы для сотрудничества.

«Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе в пятницу. Я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее, 27 января, Томас-Гринфилд заявляла, что Штаты должны агрессивно отвечать на действия России, но работать вместе по вопросам с общими интересами.

Она отмечала, что в Совете Безопасности ООН Вашингтон должен найти способ работать с Москвой по важным для сторон вопросам.

22 января избранный президент США Джозеф Байден объявил о дополнительных назначениях высшего руководства в Белом доме. Имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации, он озвучил еще в ноябре. Госсекретарем США стал Энтони Блинкен, на должность постпреда при ООН он предложил Линду Томас-Гринфилд.

Через месяц — 23 февраля — сенат США утвердил Томас-Гринфилд следующим представителем США при ООН. Она получила 78 положительных голосов сенаторов, 20 законодателей высказались против кандидатуры . Ее утверждение в должности состоялось менее чем за неделю до председательства Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в марте.