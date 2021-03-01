Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МВД Украины Аваков сравнил себя с ангелом
Мир
В Германии прокомментировали санкции США против «Северного потока – 2»
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля
Мир
Глава МВД Украины назвал условие для подачи воды в Крым
Мир
В США назвали условие возвращения Вашингтона в ядерную сделку
Мир
ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Мир
В новом пакете военной помощи США Украине не будет ракет Javelin
Мир
Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Спорт
Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Германии

Новый постпред США при ООН нацелена на взаимодействие с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей. На эту тему она высказалась на пресс-конференции в понедельник, 1 марта.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

По словам Томас-Гринфилд, у Москвы и Вашингтона существуют расхождения, но вместе с этим есть сферы для сотрудничества.

«Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе в пятницу. Я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее, 27 января, Томас-Гринфилд заявляла, что Штаты должны агрессивно отвечать на действия России, но работать вместе по вопросам с общими интересами.

Она отмечала, что в Совете Безопасности ООН Вашингтон должен найти способ работать с Москвой по важным для сторон вопросам.

22 января избранный президент США Джозеф Байден объявил о дополнительных назначениях высшего руководства в Белом доме. Имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации, он озвучил еще в ноябре. Госсекретарем США стал Энтони Блинкен, на должность постпреда при ООН он предложил Линду Томас-Гринфилд.

Через месяц — 23 февраля — сенат США утвердил Томас-Гринфилд следующим представителем США при ООН. Она получила 78 положительных голосов сенаторов, 20 законодателей высказались против кандидатуры . Ее утверждение в должности состоялось менее чем за неделю до председательства Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в марте.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021