Кандидат в постпреды США при ООН заявила о необходимости работать с Россией

Соединенные Штаты должны агрессивно отвечать на действия России, но работать вместе по вопросам с общими интересами. Об этом 27 января заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Линда Томас-Гринфилд, кандидат в постпреды США при ООН, предложенная президентом Джо Байденом.

«Нам надо найти способы работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общие интересы. Я жду возможности работать с ними», — цитирует Томас-Гринфилд ТАСС.

Одновременно она отметила, что в Совете Безопасности ООН Вашингтон должен найти способ работать с Москвой по важным для сторон вопросам.

В пример она привела иранскую ядерную программу, где, по ее словам, можно сотрудничать и с Китаем.

22 января избранный президент США Джозеф Байден, вступивший в должность 20 января, объявил о дополнительных назначениях высшего руководства в Белом доме. Имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации, он озвучил еще в ноябре. Госсекретарем США стал Энтони Блинкен, на должность постпреда при ООН он предложил Линду Томас-Гринфилд.