Счетная палата указала на недостатки подходов к финансированию терпрограмм ОМС

Регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для того, чтобы эффективно исполнять переданные им полномочия в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили в Счетной палате по итогам анализа предоставления и расходования субвенций, направляемых из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС.

«Финансовое обеспечение переданных регионам полномочий в сфере ОМС осуществляется со значительной разницей между субъектами Российской Федерации ― до 3,45 раза в расчете на одно застрахованное лицо, при этом размер субвенции является недостаточным», ― сообщила на коллегии зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Также она отметила, что во время анализа были выявлены признаки, которые могут указывать как на наличие скрытого дефицита финансирования, так и на недостатки планирования и исполнения объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. Помимо этого, было установлено, что у медорганизаций недостаточно средств для того, чтобы финансировать текущие расходы.

Кроме того, согласно анализу, в структуре ОМС доминируют затраты на оплату труда, которые в среднем по России составляют 68,9%, однако в отдельных случаях указанный показатель достигает 91%. Это свидетельствует о недофинансировании других статей расходов, подчеркнула Изотова.

Помимо этого, выяснилось, что в некоторых субъектах РФ неоплаченные объемы медпомощи, которая была оказана сверх плана, достигают 13–18% от утвержденных значений. В это же время в других регионах страны сверхплановые объемы отсутствуют. Подчеркивается, что это может свидетельствовать о наличии скрытого дефицита финансирования.

Также в Счетной палате указали на то, что в настоящее время оценить потребность финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования невозможно, поскольку стандарты оказания медпомощи утверждены не по всем заболеваниям и охватывают преимущественно стационар.

Кроме того, несовершенна, по мнению ведомства, и действующая методика распределения субвенций. Так, неценовые коэффициенты хоть и отражают различия в характеристиках регионов, напрямую не влияют на различия в стоимости медицинской помощи по субъектам РФ. Также комиссии по разработке территориальных программ ОМС не в полной мере обеспечивают учет региональных различий в потребностях населения в медицинской помощи.

В отчете о результатах анализа, который есть в распоряжении «Известий», в том числе указывается, что в большинстве регионов недостаточно реализуются полномочия по дополнительному финансированию территориальной программы ОМС за счет средств бюджета того или иного субъекта даже при наличии неоплаченных сверхплановых объемов медицинской помощи.

Помимо этого, были выявлены риски роста заболеваемости в связи с отсутствием своевременно оказанной плановой медицинской помощи по группам неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности (в первую очередь сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания).

В свою очередь, председатель федерального фонда ОМС Елена Чернякова согласилась с выводами Счетной палаты, в том числе в части необходимости нормирования расходов на выполнение полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.

«Также уже приняты изменения в законодательство об усилении контроля за реализацией переданных полномочий, в том числе в сфере ОМС. Сейчас прорабатываем с Минздравом критерии оценки и ответственность, которая должна быть в случае недостижения тех параметров, которые были определены в рамках переданных полномочий регионам в сфере ОМС», ― добавила она на коллегии.

Ранее, 16 февраля, стало известно, что правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций, работающих по системе ОМС.

Указывалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на медучреждения остается высокой. Это, в свою очередь, требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

1 января вступил в силу закон о реформе системы ОМС. Документ предусматривает передачу Федеральному фонду ОМС (ФОМС) полномочий страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях.