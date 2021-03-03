В «Яндекс.Такси» объяснили стоимость поездок во время снегопадов в Москве

Cервис «Яндекс.Такси» не менял схему ценообразования на поездки в Москве во время и после снегопадов. Об этом сообщили в среду, 3 марта, в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что тарифы, по которым осуществляются перевозки, — стоимость 1 км пути и одной минуты — не менялись, но итоговая цена поездки формируется на основе множества факторов, в основе которых лежит соотношение количества заказов с количеством машин, доступных на линии.

«Также на цену влияет дорожная ситуация, при которой увеличивается время, проведенное в пути. В зависимости от этих условий алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент, который является вынужденной временной мерой. Он позволяет воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, и вместе с тем привлекает на линию больше водителей, для того чтобы цены на услуги стабилизировались», — цитирует заявление пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Также в компании напомнили, что в дни рекордных снегопадов сервис рекомендовал пользователям воспользоваться метрополитеном, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Ранее, 20 февраля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды. Соответствующие запросы ведомство направило в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим».

16 февраля департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за обильных осадков. По данным департамента, в период снегопада, обрушившегося на столицу 12 февраля и не прекращавшегося на протяжении нескольких дней, цены на услуги некоторых агрегаторов выросли в 2–3 раза.